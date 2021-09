Sky, Ciarravano: "Fa bene Spalletti a non esagerare col turn-over! Manolas non è inferiore a Rrahmani"

Notizie Napoli calcio. Il telecronista di Sky Sport, Paolo Ciarravano è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, a poche ore dalla sfida contro lo Spartak Mosca di UEFA Europa League. Sarà lui stesso a commentare la sfida in diretta sui canali di Sky.

Napoli Spartak Mosca

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Spalletti in questo momento della stagione vuole far giocare il più possibile gli stessi giocatori, tutti insieme, per assorbire a pieno il sistema di gioco. Ci saranno dei cambi più importanti a stagione in corso, quando ci sarà bisogno di tutti. Al di là delle singole emergenze, capisco la scelta di Spalletti di confermare gran parte della formazione titolare.

Il Napoli in questi anni non ha mai avuto rose scarse; in questo momento bisogna valutare le condizioni di alcuni giocatori. Manolas è uscito dopo l'errore contro la Juventus e la coppia Rrahmani-Koulibaly sta funzionando benissimo, le squadre di calcio vivono anche di questi momenti fortuiti. Ciò non toglie che Manolas resti un calciatore importante.

I risultati non sono mai frutti di singoli giocatori: basta pensare alle partite contro Udinese e Cagliari, in cui il Napoli si è difeso con grande ordine in mezzo al campo, spesso alzando il baricentro, come già ai tempi di Sarri. In questo modo diventa tutto più facile per i difensori. Il Napoli funziona bene perché funziona tutta la squadra: probabilmente anche Manolas farebbe ugualmente bene al fianco di Koulibaly".