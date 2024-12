Sky, Caressa: "Quelli che hanno giocato giovedì si sono sentiti la squadra B! Kvara non è più un craque..."

Fabio Caressa, giornalista Sky, è intervenuto durante Sky Calcio Club al termine di Napoli-Lazio 0-1:

“Abbiamo visto un Napoli che in casa contro Atalanta e Lazio non ha raccolto neanche un punto. Questa è una tendenza che deve necessariamente cambiare se vuole continuare a sognare. Nel Napoli ci sono giocatori che hanno 10 minuti di media a partita! I giocatori che hanno giocato giovedì si sono sentiti la squadra B. Kvaratskhelia non è più il craque che abbiamo visto nell’anno dello Scudetto, fa delle cose belle ma più normali".