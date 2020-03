Davide Camicioli, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Barcellona-Napoli di Champions? Ci sono tanti tifosi del Napoli che non sono di Napoli, vorranno andare a giocarsi la possibilità di eliminare i blaugrana in casa. Per le prossime due settimane la UEFA dovrebbe chiudere le porte in tutte le gare, ma non c'è unità di intenti".