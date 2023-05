Sky, Camicioli: "Napoli-Salernitana? Pareggio che ci può stare. Vi dico la mia sui paragoni con il Leicester"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Sky Sport Davide Camicioli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole:

Pareggio con la Salernitana? Ci può stare. Ieri c’erano tanta voglia e tanta adrenalina, Napoli non brillantissimo come quello di qualche mese fa. C’è la voglia di festeggiare il prima possibile uno scudetto che era impensabile a inizio stagione, ieri gli azzurri volevano regalare ufficialmente il tricolore al proprio pubblico ma come dice Spalletti sarà un godimento dilazionato. Scudetto? Vincerlo in albergo o in campo è la stessa cosa, va bene uguale.

Leicester? Non paragonerei quello che ha fatto il Napoli agli inglesi, il Leicester l’ha vinto ma, non me ne voglia Ranieri, le big sono venute meno. il Napoli invece ha dominato su tutti e si è dimostrato superiore vincendo il campionato praticamente già a febbraio. Gli azzurri hanno avuto periodo di flessione ma mai crisi, come la Juventus per dire che ha avuto problemi dentro e fuori dal campo. Ci accorgeremo di quanto fatto da Spalletti tra qualche anno, questa squadra ha incantato il mondo. Corsa Champions? Attenzione all’Atalanta, tra l’altro ancora non sappiamo quale sarà il destino in classifica dei bianconeri. Una delle due milanesi rischia di non giocare la Champions League malgrado una delle due arriverà in finale. Poi ovviamente c’è la Lazio di Sarri.