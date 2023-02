Sky, Camicioli: "Da spezzino ci sono rimasto male per i cori offensivi dei tifosi, mi è piaciuto il gesto di Osimhen e conosco chi lo ha abbracciato”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cosa si può dire di più a questo Napoli? Trovare la forza e la bellezza nei gol fatti, Osimhen è andato in cielo per colpire di testa: è bello continuare così nonostante il vantaggio importante, quando ti va tutto in questo modo, e ne hai merito, credere in qualsiasi partita e ci si può buttare in Champions League.

Mentalmente in Europa il Napoli non ha rivali: il City di Guardiola deve arrivare almeno nelle prime quattro per non fallire, il Real Madrid è sempre il Real Madrid, il PSG ha Messi e Mbappè ed ha lo stesso discorso del City, il Napoli ha una partita sulla carta più agevole con l’Eintracht e può passare arrivando ai quarti. Arrivare in finale di Champions League e vincere lo scudetto sarebbe impressionante, certo: la bellezza del calcio è anche nei sogni che diventano realtà e nei risultati che arrivano tramite il gioco.

Il giorno in cui arriverà il divorzio da Spalletti, non parlerà mai male del Napoli: ha sempre apprezzato ciò che hanno fatto società e tifosi. Da spezzino ci sono rimasto male per i cori offensivi dei tifosi, mi è piaciuto il gesto di Osimhen e conosco chi lo ha abbracciato”