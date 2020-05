Sky, Bucciantini: "Gattuso bravissimo a Napoli, mi fido di lui! Mi auguro possa giocare la finale di Coppa Italia"

Ultime notizie calcio Napoli – Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"A me i play off non piacciono. E’ una soluzione che teorizzerei ma che userei solo in caso estremo dal momento che i play off hanno un senso a fine stagione, non quando sei arrivato alla 27° giornata. Per quanto riguarda la ripresa, c’è da te nere il problema di natura fisico. Sarà come giocare tre Mondiali di fila e spesso dopo una Coppa del Mondo devi raccogliere i calciatori con un cucchiaio perché sono stremati dal punto di vista fisico. Gattuso è diventato un allenatore vero, ha studiato, si è aggiornato, è cresciuto. Le ultime due avventure sono state le più complicate: in grandi ambienti doveva sistemare le cose. E’ stato bravissimo a ricreare tutto a Napoli ed a invertire la tendenza, il più grande errore del Milan era valutare Gattuso una emergenza riuscita. Gattuso ha portato i rossoneri al di sopra delle reali possibilità di quella squadra, era il massimo per quella squadra. Mi fido di Gattuso. Speriamo possa giocarsi la finale di Coppa Italia, vincere un trofeo sarebbe il modo migliore di chiudere una stagione”.