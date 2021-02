Calcio Napoli – Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita Napoli-Benevento. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Recuperare Mertens significa riprendere uno dei migliori calciatori degli ultimi dieci anni in Serie A. Serve una scintilla in avanti ed il belga è l’uomo giusto per permettere al Napoli di pensare più al presente e meno al passato ed al futuro”.