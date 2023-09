Sky, Bergomi: "Lasciatemi dire una cosa sul Napoli di Garcia, c'è un giocatore che non sta bene!"

Beppe Bergomi, ex giocatore e opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante Sky Calcio Club, soffermandosi sull'avvio di stagione della SSC Napoli con Rudi Garcia nuovo allenatore:



"Lasciatemi dire una cosa sul Napoli. Secondo me la squadra di Garcia deve star meglio fisicamente per fare il suo calcio. Vuole aggredire ma, per fare un esempio Anguissa non sta bene ed è evidente. Contro la Lazio alla lunga la squadra ha perso le misure. C’è bisogna di una crescita di condizione, bisogna aspettare per giudicarlo. Secondo me, il Napoli resta la squadra favorita insieme alle milanesi per la vittoria dello Scudetto".