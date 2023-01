Matteo Barzaghi, giornalista Sky, ha dato le ultime sulla formazione dell'Inter in vista della gara da giocare a San Siro contro il Napoli: "Per quanto riguarda la sfida di domani contro il Napoli, sulla fascia destra Simone Inzaghi sta facendo una piccola riflessione per coprirsi meglio. Potrebbe infatti giocare Darmian, o almeno entrare a partita in corso, al posto di Dumfries quindi. Il tutto per marcare meglio Kvaratskhelia".