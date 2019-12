Sky, Barone: "Il Napoli è una grande squadra con il motore ingolfato, non può permettersi di avere una stagione così deludente"

Ultimissime calcio Napoli - Daniele Barone, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Nel complesso ci si aspettava qualcosa di più dal Sassuolo. L’organico è buono, De Zerbi sta lavorando da tempo. A Milano mi ha fatto una buona impressione. È una squadra che alterna partite buone a partite brutte, manca purtroppo di continuità. Al momento ha fatto gli stessi gol che ha fatto l’anno scorso in tutta la stagione. Boga è un gioiellino grezzo, forte ma a volte stacca la spina e resta a guardare i compagni che giocano. Caputo è un bomber maturo e consapevole. Il Napoli resta il più grande mistero di questa stagione. Come mai una squadra così forte sia così lontana dalle prime è un mistero. Mi ha sorpreso che un allenatore così bravo come Ancelotti abbia perso il controllo della squadra e della situazione. Due squadre diverse tra campionato e Champions League, dove trova delle motivazioni che in Serie A ha già perso. Il Napoli è una grande squadra con il motore ingolfato. Il Napoli non può permettersi di avere una stagione così deludente. Quindi prima di parlare di campo, numeri, teoria e tattica, si deve pensare a stabilizzare l’ambiente. Questa squadra non sta bene mentalmente”.