Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato a sky Sport prima della partita Napoli-Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Attimi di preoccupazione per Mertens a causa di un fastidio. Poi è rientrato ed ha ultimato il riscaldamento quindi si tratta di una situazione che dovrebbe essere rientrata. Per questo motivo Lozano si è scaldato un po’ di più in preallarme”.