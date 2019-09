Notizie Calcio - Dopo la telenovela estiva, Mauro Icardi è ufficialmente un calciatore del Paris Saint-Germain. Wanda Nara, moglie ed agente dell'attaccante argentino, ha scherzato con Raffaele Auriemma durante la trasmissione Tiki Taka. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa... (sorride, ndr)".