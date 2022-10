Siparietto in conferenza, Spalletti show: "Gruppo Whatsapp e risolviamo il problema!" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Simpatico siparietto nel corso della conferenza stampa di Luciano Spalletti di oggi alla vigilia di Napoli-Ajax. Così ha risolto il "problema" formazione:

"Due-tre novità di formazione? Sarà difficile non fare diversamente con tutte queste partite ravvicinate, qualcosa cambierà ma non dico chi: so che per voi è importante far trovare la formazione corrette sui giornali, sarebbe scorretto farlo sapere ai giocatori prima che glielo dica io in riunione. Qualcosa cambierà, non si dice. Se si fa un gruppo whatsapp, la lascio scritta sulla lavagna. I prossimi che verranno in conferenza stampa? Simeone e Mario Rui. I nuovi hanno fatto tanto in funzione dei risultati, hanno fatto gol e straordinarie partite. Poi c'è un veterano come Mario Rui".