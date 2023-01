Siparietto con Bucciantini a Sky, Caressa contorto: "Napoli, ma campione de che? Per sole due partite..." | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Siparietto a Sky Calcio Club, su Sky Sport, con Marco Bucciantini che dopo diversi minuti dall'inizio del programma post Milan-Roma ha voluto ricordare: "Dietro questo gol di Abraham c'è una notizia, diciamolo e ricordiamolo: il Napoli è campione d'inverno, adesso è ufficiale perché ha 7 punti di vantaggio con due partite alla fine del girone d'andata".

A quel punto, Fabio Caressa prende la parola con un pensiero davvero contorto:

"Il Napoli è campione d'Inverno? Secondo me il campione d'inverno era il Napoli che ha finito prima della sosta, poi c'è stato un mese e mezzo: adesso che sia campione d'inverno per due partite..."

Bucciantini allora prova a ribadire che i partenopei hanno affrontato tutti nel girone d'andata facendo tante vittorie, e Fabio Caressa sbotta:

"Senti, io non la sopporto la definizione di campione d'inverno: ma campione de che? Cioè, sei campione quando vinci qualcosa. No, sbaglio? Io ho delle idiosincrasie. Non si è mai alzata una coppa a gennaio! Si è campioni di poco".