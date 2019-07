Sinatti: "Peccato non essere riusciti a dare lo scudetto ai napoletani, c'è una cosa che non dimenticherò. Sarri-Juve? No comment..." [ESCLUSIVA]

Notizie Calcio Napoli - Francesco Sinatti, ex membro dello staff tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV

Intervista a Sinatti

"E' stata una grande cavalcata quella di due anni fa, ci abbiamo creduto tutti fino alla fine soprattutto dopo la vittoria a Torino. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma resta il record di punti della storia del club così come uno splendido triennio che ho vissuto a Napoli. Sarri-Juve? Di queste cose preferisco non parlarne, è giusto che giudicate voi giornalisti. In futuro spero di poter rientrare a fare quello che so fare, cercherò in tutti i modi per farlo cercando di dare sempre il massimo come ho fatto per Napoli ed i napoletani. I risultati raggiunti è stato frutto di un lavoro d'unione tra noi e staff medico: sarebbe stato impossibile raggiungere certi risultati. La soddisfazione più grande? L'ho avuta dai calciatori che riconoscono il lavoro che sei andato a fare: Allan quando è arrivato ha subito mostrato interesse, ma anche gli altri. Volevano capire quale fosse la strada migliore per arrivare a certi livelli accettando consigli personali. Per me è motivo d'orgoglio anche se ho inciso in una piccolissima parte. Sarri? Confermo l'aneddoto raccontato da Koulibaly quando gli nacque il figlio. Il Napoli di quest'anno ha cambiato strategie d'allenamento che cambiano in base al modo di giocare dell'allenatore. Ogni metodologia è valida purchè riesca ad ottenere i risultati"