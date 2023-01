Ultime notizie Juventus - Fabio Caressa a Sky Calcio Club ha mandato un servizio con il pensiero dei VIP tifosi della Juve, inserendo anche Giuseppe Cruciani. Peraltro precisando: "Sì, tifa Lazio ma è simpatizzante Juventus..."

Queste le parole di Cruciani:

"Caro Fabio, quella contro la Juventus secondo me non è stata una sentenza, ma una vera e propria esecuzione sommaria. L'accusa ha preso carte e intercettazioni di altri processi, l'ha condannata in modo quasi inappellabile. Un abominio".