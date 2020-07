Simone: "Mi auguro che Gattuso possa godersi un calciatore come Osimhen"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Simone, ex attaccante di Milan e Monaco. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Osimhen sarebbe un colpo eccezionale per il Napoli, è un calciatore che arricchirebbe il gruppo azzurro. Mi auguro si faccia quest’operazione e mi auguro che Rino possa godersi un calciatore del genere. E’ un giocatore forte fisicamente, esplosivo e può giocare in diverse posizioni. A Rino piace cambiare la maniera di giocare, Napoli è il posto giusto per far esplodere Osimhen. Osimhen come Weah? Ne ho visti tanti che potevano diventare come Weah, ma dipende da troppi fattori la riuscita di un calciatore. Gabriel? Io farei di tutto per trattenere Koulibaly, anche se Gabriel è un bravo calciatore. Per me Koulibaly è tra i tre difensori centrali più forti d’Europa”.