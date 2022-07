L'Arena, Purgato a CN24: "Simeone a 16 milioni è un affare per il Napoli! Il Verona tergiversa per un motivo, c'entra un altro giocatore"

Notizie Napoli calcio. Luciano Purgato, giornalista de L'Arena, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

"Per Simeone si lavoro su circa 16 milioni più bonus e secondo me a quelle cifre l'affare lo farebbe il Napoli. Tra le due società c'è un'ottimo rapporto ed il Verona sta tergiversando perchè spera di inserire anche Barak nella trattativa per una cifra complessiva di 30 milioni o qualcosa di meno sui 25 milioni per entrambi i giocatori. Per il club di De Laurentiis sarebbe un doppio affare, soprattutto dopo la cessione di Petagna al Monza. Qui a Verona danno l'affare Napoli-Simeone come già fatto".

Su Tameze: "Se va via lui non vado più allo stadio (ride, ndr). Si tratta di un fenomeno, un grandissimo giocatore e del giocatore numero uno del Verona. Se andasse via anche lui si rischierebbe grosso".