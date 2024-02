Simeone, l'agente: "Si aspettava qualcosa di più in questa stagione? Il rendimento della squadra incide anche sui singoli! Sulla competizione con Osimhen..."

Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Moggi, agente dell'attaccante del Napoli Giovanni Simeone.

"Se Simeone si aspettava qualcosa di più in questa stagione? Questo è uno sport di squadra, se non rende in termini di risultato e di prestazioni, questo incide anche nei singoli. Se andiamo a guardare il rendimento di Osimhen tra l’anno scorso e questo, la differenza c’è. Credo che l’obiettivo del Napoli debba essere quello di ritrovarsi come gruppo.

La sana competizione tra Simeone e Osimhen? Quando si vince c’è un mix un po’ di tutto, dal gruppo alla qualità del gruppo, agli undici di grandissimo livello e nel caso del Napoli anche i cosiddetti rincalzi che si sono dimostrati dello stesso valore. Ci può stare che l’anno successivo allo scudetto sia complicato, ricordo dopo lo scudetto del 1990, dove non rese la squadra.

Mazzarri è un ottimo interprete come leader del gruppo. Probabilmente manca ancora qualcosa, ma sono i risultati che secondo me piano piano arriveranno col gruppo ricostituito per intero e riporteranno stimoli. Ritornando alla sana competizione, quella resta sempre. È uno sport di squadra e se la squadra non rende come collettivo, neanche i singoli possono. Sono fiducioso per il proseguio della stagione”