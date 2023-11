Simeone a Sky: "Partita buona, ma non buonissima! Titolare? Voglio ripagare la fiducia del mister, darò tutto per questa squadra"

Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Real Madrid-Napoli 4-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Cosa non ha funzionato? Abbiamo fatto una buona partita in determinati momenti. Nel primo tempo ci siamo difesi bassi, ma abbiamo anche subito alcune ripartenze da parte loro. Non posso dire che sia stata una bellissima partita da parte nostra, negli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto e dopo il 3-2 non è facile reagire”.

Sul gol e la titolarità: “Mi alleno sempre cercando di dare il massimo per dimostrare al mister che ci voglio stare. Poi ci sono le scelte in base alle partite, sono felice di essere partito titolare e ripagherò la fiducia che mi ha dato. Voglio dare tutto per questa squadra e per il mister che mi ha dato questa occasione”.

Emozione al gol? Si è stato molto importante, quando il mister mi ha detto che giocavo ho avuto l’emozione a duemila, al di là dell’importanza della partita. La prima partita di Champions l’ho vista in questo stadio contro il Barcellona, fu un’emozione incredibile quando mia madre mi portò qui da piccolo. Consigli di papà? No, mi ha detto solo ‘tira in porta’ (ride, ndr)”.