Siciliano: "De Laurentiis ha l'accordo con Italiano: fonte attendibile, vi dico tutto"

Vincenzo Italiano non sarebbe mai uscito dai pensieri di Aurelio De Laurentiis. Bruno Siciliano, Professore di Robotica dell'Università Federico II e grande tifoso del Napoli, ai microfoni di Campania Sport, programma di Canale 21, ha dichiarato:

"So che un tentativo con Antonio Conte è stato fatto, ma ora De Laurentiis vuole un traghettatore e il motivo è uno: mi hanno raccontato di un accordo già raggiunto con Vincenzo Italiano affinché il mister della Fiorentina approdi a Napoli l'anno prossimo. L'ho saputo da uno sponsor del club viola, quindi ritengo la fonte attendibile, perché vicina alla società. Un mio amico fiorentino mi ha dato questa notizia: anche Rocco Commisso avrebbe già dato il suo O.K. per Italiano in Campania a partire dall'estate del 2024".