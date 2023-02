Sgarbi: "Statua? La mancata esposizione è un insulto a Maradona: se Napoli la ama, deve stare lì. E' come non esporre quadri di Caravaggio"

Vittorio Sgarbi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “

"De Laurentiis sta facendo un miracolo con la sua squadra ma Dio guarda la squadra e la protegge. Maradona era come Caravaggio, ho portato un'immagine rotta del suo piede in una mostra che ho fatto a Napoli. Questa squadra va verso lo scudetto, ma non c'è il Maradona che trascina, quanto una squadra che gioca tutta insieme. Il Napoli diventa squadra europea, l'impegno di De Laurentiis, sono la prova che non si può che vincere senza ostacolare l'entusiasmo e l'euforia che hanno portato a questi risultati. Si sta portando la vittoria dello scudetto alla città senza l'aiuto del Governo, il percorso della vittoria è in discesa. Statua? Più un insulto a Maradona che altro, una scultura messa da parte è come non esporre quadri di Caravaggio: quella scultura deve stare a Napoli e se la città la ama, adesso prenderò in mano la pratica".