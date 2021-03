Setien (agente): "Galtier può finire su una panchina di in una big di Serie A, ha già lavorato con Osimhen"

Bruno Setien, ex agente di Koulibaly, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il mercato del Napoli cambierebbe totalmente in base alla qualificazione in Champions o in Europa League. I calciatori importanti vogliono giocare sempre la Champions League. Senza di questa sarebbe più difficile tenere i big o acquistarne nuovi altrettanti forti. Galtier con il Lille sta facendo benissimo e si sta giocando il campionato francese, parla anche in italiano già. Conosce bene Osimhen perché lo allenava lo scorso anno. Se dovesse liberarsi una panchina importante potrebbe finire in Serie A".