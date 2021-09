Sesa: "Ottimi ricordi di Napoli. Petagna? A Ferrara meno pressioni, ha bisogno di una squadra che giochi per lui"

Ultime notizie calcio Napoli - David Sesa, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Anche a distanza di tanti anni e nonostante i risultati deludenti, posso dire che ho ottimi ricordi della mia esperienza a Napoli. Petagna? A Ferrara è una cosa, Napoli è un'altra. E' diverso giocare lì, c'è una pressione differenti. Lui ha bisogno di una squadra che giochi per lui ed al Napoli questo non è possibile".