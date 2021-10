Serie A, stadi riaperti al 100%! L'annuncio di Dal Pino

Stadi riaperti al 100%, arriva l'annuncio ufficiale del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Si è tenuta ieri la presentazione del Centro VAR presso l'International Broadcast Centre della Lega Serie A a Lissone. Nel corso dell'evento sono intervenuti il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino e il Presidente dell'AIA Alfredo Trentalange. Queste le dichiarazioni di Dal Pino:

“Su Dazn siamo intransigenti: devono essere trasmesse le partite senza problematiche e basta. Devono adeguarsi. Stadi al 100%? Me lo auspico. Il Cts ha dato il via per il 75%, ma per noi esiste solo il 100%. Se si tratta di un breve periodo ok, ma nel resto d’europa intorno a noi tutti hanno gli stadi al 100%. Non so per quanto tempo le nostre squadre debbano ancora soffrire la differenza di trattamento rispetto alle altre in Europa, che poi incide sui pesantissimi numeri che stiamo vedendo come sistema a livello economico”.