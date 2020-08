Serie A, De Siervo: ''L'emendamento sugli stadi al Decreto Semplificazione può rappresentare la svolta: daremo uno slancio al calcio"

Ultime calcio - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato dell'emendamento al Decreto di Semplificazione per la costruzione dei nuovi stadi:

De Siervo

"L'emendamento sugli stadi al Decreto Semplificazione puo' rappresentare la svolta che attendiamo da tanti anni per dare uno slancio al nostro calcio. E' necessario che finalmente si riesca a favorire l'ammodernamento di impianti ormai obsoleti e la costruzione di stadi polifunzionali e moderni, al passo con quelli costruiti in tutta Europa. Siamo in una fase difficile per l'economia, le nostre Societa' patiscono. I Club di A sono pronti a investire nei prossimi dieci anni 2.5 miliardi di euro, si stima la creazione di 20 mila nuovi posti di lavoro con un gettito fiscale per l'erario di almeno 1,5 miliardi, e' un'occasione storica che non possiamo perdere per migliorare quello che di buono il Governo aveva fatto gia' con gli interventi normativi del 2013 e del 2017".