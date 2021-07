Sergio Ramos avverte la Spagna: "Italia? Ha sempre quell’esperienza in più. Ricordo che Del Bosque..."

Ultime calcio - La Spagna si prepara al delicato impegno contro l'Italia. Sergio Ramos ne ha parlato in un'intervista ai microfoni della UEFA:

"Gli italiani hanno sempre quell'esperienza in più, sanno giocare e gestiscono sempre molto bene i piccoli dettagli. Sapevamo di essere una squadra storica, d'epoca. Sentivamo la difficoltà di vincere Europei, Mondiali e poi ancora gli Europei ma la possibilità di raggiungere quel traguardo ci ha motivato molto a vincere e ci ha permesso di raggiungere un record praticamente impossibile da superare, almeno per molti anni. Del Bosque ci ha messo in guardia contro tutta quell'Italia, non solo su un giocatore in particolare. C'erano Pirlo, Cassano, il giovane Balotelli in uno stato di forma splendido. La chiave per vincere quella partita è stata passare in vantaggio, in finale e contro l'Italia, abbastanza presto. Ricordo il pallone che Fabregas mise al centro per un colpo di testa straordinario di David Silva che, pur essendo piccolo, è sempre stato bravo a colpire di testa".