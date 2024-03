Sergio: "Osimhen non lo si può regalare a tutti, al Napoli tutto gira un pochino meglio"

Raffaele Sergio, ex difensore di Torino e Napoli, è stato intervistato da TorinoGranata.it.

Cosa c’è di diverso nel Napoli di Calzona rispetto alla squadra che il Torino batté per 3 a 0 due mesi fa?

“Il Napoli ha preso con Calzona un allenatore che conosce un po’ tutti i calciatori essendo stato il vice di Sarri e di Spalletti e conosce anche l’ambiente e il modo di operare e quindi credo che abbia dato una fisionomia anche sotto l’aspetto tecnico prendendo spunto dal passato nel senso che fa fare cose che i “vecchi” giocatori conoscono. In più c’è da dire che ha recuperato calciatori che due mesi fa non c’erano perché impegnati nella Coppa d’Africa. Osimhen non lo si può regalare a tutti, anche domenica scorsa con la Juventus ha dimostrato che con la sua presenza è un pericolo per le difese avversarie e non ha caso ha procurato un calcio di rigore in mezzo a quattro uomini e questo significa che si tratta di un giocatore che fa reparto. In questo momento al Napoli tutto gira un pochino meglio e credo che se qualitativamente riesce a trovare il giusto equilibrio e mix è tra le più forti del campionato per cui deve solo recuperare coscienza di ciò che sta facendo”.