Sergio a CN24: "Può essere la gara di Raspadori domani. Baroni? Allenatore sottovalutato da tutto il calcio italiano"

Raffaele Sergio ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv:

"Il Napoli ha una rosa discreta per poter colmare a queste assenze e potrà lottare per lo scudetto. Peccato per l'infortunio di Neres, ma vanno fatti i complimenti a Conte che ha creato un gruppo solido in grado di potersela giocare fino in fondo per il primo posto. Raspadori? Penso che nel 3-5-2 sarebbe perfetto, ha qualità importanti e può starci benissimo accanto a Lukaku perché ha anche il fiuto del gol. Può essere il suo momento, è una grossa occasione per lui.

Mi piace molto Baroni, il calcio italiano l'ha scoperto tardi. il problema è che non aveva l'etichetta per le grandi squadre: è un grande allenatore nonché un bravo gestore. Secondo me è arrivato tardi in un top club. Nella sua carriera non si è mai lamentato di nulla, ha allenato sempre quanto gli hanno messo a disposizione. Lo scorso anno a Verona gli hanno smantellato una squadra, un altro allenatore avrebbe fatto casino mentre lui si è messo a lavorare raggiungendo un risultato straordinario. In più riesce a dare un'impronta di gioco importante alle sue squadre.

Alla Lazio non ha avuto un compito facile, è stato bravo a scegliere i calciatori giusti come per esempio Tavares che per me è uno dei migliori in Europa. Sta facendo qualcosa d'importante che può aprire un ciclo fatto di ragazzi giovani".