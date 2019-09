Serena: "Napoli ancora in fase sperimentale: tanti giocatori in attacco ma serve equilibrio! Queste le caratteristiche di Lozano"

Ultime notizie calcio Napoli - Aldo Serena, ex calciatore ed opinionista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita del big match tra il Napoli ed il Liverpool. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Lozano è polivalente, può giocare in tutti i ruoli. Attacca la profondità, vede la porta e si può inserire molto rapidamente in questa squadra. Questo è un Napoli sperimentale: ha davanti giocatori di fantasia e di estro ma serve tanto equilibrio. Anche contro la Sampdoria non ha avuto marcature preventive ed ha subito due contropiedi che potevano costare caro”.