Serbia, il CT Tumbakovic: "Maksimovic? Gli consiglio di prolungare il contratto con il Napoli"

Ljubiša Tumbakovi?, CT della Serbia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Seguo molto il calcio italiano e i giocatori che militano in serie A. Maksimovic nelle ultime partite ha fatto delle ottimo prestazioni con Gattuso. È in gran forma e in fiducia. Sta giocando meglio e sta crescendo. Con la Juventus ha giocato molto bene. Consiglio a Maksimovic di prolungare il contratto con il Napoli. È importante che ci sia un allenatore che lo vede bene come Gattuso. Non è il momento di cambiare piazza"