Senesi, l'entourage: "Napoli piazza gradita, se ne potrà parlare a prescindere dall'area tecnica! Se ho sentito De Laurentiis e Giuntoli? Dico..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Stefano Antonelli, membro del management del difensore del Feyenoord Marcos Senesi, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo il Napoli:

“Ho sentito De Laurentiis o Giuntoli per Senesi di recente? No, assolutamente no. Ciro Venerato è uno di quelli che conosce la verità sin da subito, Marcos è un giocatore che piace al Napoli ma poi ci sono mercati che passano e situazioni che possono cambiare: allora c’era la questione Koulibaly e Maksimovic, poi il mercato finì ed iniziò la stagione agonistica.

Per il Napoli è importante arrivare in Champions League: io sono uno dei più grandi estimatori di Gattuso, lo sono dal punto di vista professionale ed umano. Però non sappiamo chi saranno i nostri interlocutori a fine stagione, vi garantisco che non c’è nessun movimento: il Napoli ha una struttura importante che fa capo a De Laurentiis ed un’area scouting che sicuramente si sta muovendo.

Senesi secondo me può essere un giocatore di cui si potrà parlare a prescindere di chi ci sarà nel Napoli: talvolta se ne parla sui giornali ma sono notizie vecchie, il club non s’è fatto vivo. Io sono in contatto quotidiano con il papà che gestisce il calciatore, Napoli è una piazza gradita da Marcos ma altro non c’è. È uno che può interessare a tanti club.

Che giocatore è Senesi? Sono cinque anni che gioca tra Argentina ed Olanda, ha giocato nelle difese a 3 e a 4 ed ha avuto la fortuna di esordire in una difesa a 3 con giocatori già esperti in Serie A: i sudamericani migliorano tatticamente quando arrivano in Europa, lui ci è cresciuto assieme. Quando è arrivato in Olanda si è sviluppato ancora, è un ragazzo che ha un sinistro da centrocampista e nel calcio moderno si fa preferire. Adesso si inizia sempre l’azione da dietro, ma nasce da marcatore e parlarne così sembra vendere un prodotto (ride, ndr)”