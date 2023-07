Leonardo Semplici è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Giusto che Garcia stia cercando di capire bene che giocatori ha a disposizione, per poi decidere chi far partire e chi tenere. Zanoli è un giovane di grande prospettiva, è vero che avanti ha Di Lorenzo ma ci sono tantissime partite in stagione, soprattutto per il Napoli".