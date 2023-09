Semplici: "Napoli? Deve assorbire il cambio Spalletti-Garcia, alcuni azzurri non sono al top"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli in difficoltà dal punto di vista fisico? Nel primo tempo aveva fatto molto bene, nella ripresa è calato fisicamente ed è venuta fuori la qualità della Lazio: il cambio di guida tecnica sicuramente potrà aver influito, alcuni azzurri non sono al top e ci sono sicuramente delle piccole situazioni che non hanno fatto sì che nel secondo tempo venisse riproposto il solito calcio.

Il Napoli però ha una presenza importante e ha confermato Osimhen-Kvaratskhelia, deve assorbire il cambio gestione tecnica e ci vorrà tempo affinché Garcia trasmetti le sue linee guida. Il Napoli ha la possibilità di fare un discorso di vertice, sarà un campionato più equilibrato e anche le milanesi se la giocheranno con la Juventus.

Raspadori? Credo che il mister sappia la condizione fisica dei suoi, ha ritenuto opportuno togliere Kvaratskhelia”