Semplici: "Con Calzona in Slovacchia, a Castel Volturno ci sarà una novità da gestire"

Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“La sosta, dal punto di vista degli allenamenti, non è facile da gestire. Soprattutto per le squadre che hanno tanti nazionali, ma ormai c’è abitudine alla gestione. Calzona in nazionale? Il doppio ruolo non è semplice, perché anche se ha dei collaboratori all’altezza resta comunque una novità quella di assentarsi dieci giorni. Tre allenatori in stagione? Ogni società ha il suo percorso, alcune squadre sono più abituate a cambiare in corsa, mentre altre danno più tempo ai tecnici di esprimere il proprio calcio. Quest’anno i cambi in panchina sono stati tanti, come la Salernitana che ne ha cambiati addirittura quattro ma i risultati comunque non sono cambiati”.