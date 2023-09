Secolo XIX, Gambara a CN24: "Intorno al Napoli pessimismo eccessivo, ecco il possibile 11 del Genoa"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Francesco Gambara del Secolo XIX è intervenuto ai nostri microfoni nel corso di CN24Live:

“I tifosi sono stati molto umorali, basta una sconfitta per fare capovolgere gli umori. Sono molto simili ai tifosi del Genoa che si sono esalatati dopo la vittoria contro la Lazio e depressi dopo la sconfitta col Torino. A me il Napoli non è dispiaciuto se non nel secondo tempo contro la Lazio. È una squadra co un buon allenatore e ha bisogno di tempo, tutto questo pessimismo intorno al Napoli mi sembra eccessivo.

Genoa? Gilardino aveva in iniziato con il 3-5-2 con la Fiorentina, ma dopo l’imbarcata contro la Viola ha sempre giocato con la difesa a 4 sia con Lazio che con il Torino, e lo farà anche domani (contro il Napoli, ndr.) perché dà più garanzie anche al centrocampo. Il 3-5-2 era più adatto alla Serie B ma in A serve più attenzione soprattutto sulle fasce difensive. Qualche tifoso è rimasto deluso dall’atteggiamento rinunciatario contro il Torino; però che anche fiducia per domani sera perché il Genoa sui esalta contro le big, lo si è visto anche contro la Lazio, domani è attesa una grande cornice di pubblico.

Vasquez è rientrato solo oggi e ha giocato 180 minuti con il Messico; Gila lo ha reinventato come terzino sinistro, se non venisse schierato allora ci sarebbe lo spagnolo Martin e Sabelli dall’altra parte; per il resto i soliti visto nelle altre due partite, Frendrup, Strootman e Badelj a centrocampo con Malinovskyi, Gudmunsson e Retegui.

L’uomo più pericoloso è Gudmusnsson, una mina vagante e scheggia impazzita. È quello che merita più attenzione, Retegui è al suo primo anno in Serie A e Garcia saprà marcarlo bene perché non puoi lasciargli spazio. Il Genoa ha giocatori di qualità.

Gudmundsson è arrivato a metà campionato nell’anno della retrocessione, nei primi mesi ha faticato. È esploso in Serie B facendo 11 gol e svariati assist, è stata la sua consacrazione. Può giocare seconda punta e trequartista e ha ancora grandissimi margini di miglioramento, lo voleva il Sassuolo e anche il Napoli mi pare fosse interessato. Quest’anno ci si aspetta molto in termini di gol, per il Genoa sarà campionato difficile con obiettivo salvezza”.