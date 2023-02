Scudetto Napoli, Biazzo ricorda: "Vinicio mi riempiva di calci per dirmi che il Milan stava perdendo a Verona"

Notizie calcio - Salvatore Biazzo, volto storico della Rai, è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli:

Biazzo intervista Scudetto Napoli

"Il Napoli ha vinto anche la scaramanzia, è talmente forte e gli avversari così deboli, che non ce n'è per nessuno.

Festa scudetto sarà ancora più grande dell’ultimo tricolore?Sicuramente, questa festa si sta costruendo giorno dopo giorno mentre il secondo scudetto del Napoli arrivò un po’ all’improvviso e non vi fu il tempo di organizzare i festeggiamenti. Mi ricordo che a Bologna c’era Vinicio seduto alle mie spalle in tribuna stampa e mi dava i calci per dirmi il risultato di Verona-Milan. Con il Verona in vantaggio gridò che il Napoli aveva vinto lo scudetto e mi diede un calcio dietro la schiena. Lui si ricorderà che era in cabina insieme ad Edmondo Fabbri”.