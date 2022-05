Monica Scozzafava è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne in 10 anni ha alzato il suo potenziale tecnico e ha dato tanto, subendo molto in questa città. Ricordiamo quanti momenti brutti ha vissuto questo ragazzo che è stato sempre nel mirino delle critiche".