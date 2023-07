Scozzafava: "Garcia non ha pensato ad un Napoli senza Osimhen, è troppo competitivo per andare già ora in Arabia"

Monica Scozzafava del Corriere della Sera è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli senza Osimehn avrebbe una squadra diversa, lo stesso Garcia non ha ipotizzato una soluzione del genere. Osimhen è molto competitivo e non mi aspetto che scelga di andare in Arabia Saudita. Il difensore post Kim rappresenta la priorità, è stato un perno fondamentale per la scorsa stagione e non mi aspetto che il Napoli deluda sulal scelta del sostituto".