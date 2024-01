Scozzafava: "Al Napoli mancavano nove giocatori, il 3-5-1-1 era uno schieramento da fare"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Al Napoli mancavano nove giocatori, il 3-5-1-1 era uno schieramento da fare al termine delle considerazioni di cui tenere conto: era una strategia, bene guardare le prestazioni in senso più ampio. Mazzarri ha fermato Italiano, ha costretto Inzaghi ad affannare, ha fermato uno come Sarri che fa tanto possesso. Se consideriamo che Ostigard è stato recuperato al punto tale che il Napoli si chiede se valga la pena di scambiarlo con Perez, se gioca Demme che non gioca quai mai”