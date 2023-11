Scozzafava a CN24: "Con Mazzarri i giocatori dovranno tornare a sentirsi utili come lo scorso anno"

Notizie Calcio Napoli - Monica Scozzafava del Corriere della Sera è intervenuta in diretta a CalcioNapoli24 Live su CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre):

"Osimhen al meglio della condizione gioca sempre titolare, ma con Mazzarri Raspadori e Simeone possono continuare a fare il ruolo di punta. Questo Napoli dovrà riprendersi soprattutto con tutti i giocatori che devono sentirsi coinvolti, la forza di Mazzarri sarà riportare quel clima dove tutti si sentono utili alla squadra. Simeone è uno dei grandi esempi: lo scorso anno in 5 minuti cambiava la partita, quest'anno non sembra avere la stessa determinazione. Non c'è nulla a che vedere con quello che vedremo rispetto quanto accaduto 10 anni fa, questo è un altro Napoli e anche un altro Mazzarri. Arriva un'allenatore che conosce bene ambiente e società. De Laurentiis può aver commesso degli errori e confuso l'ambiente".