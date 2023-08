Scotto: "Veiga? Se l'operazione fosse slegata da Zielinski sarebbe già arrivato"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Giovanni Scotto è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Gabri Veiga? In Spagna lo danno come sicuro partente, si sono rassegnati al fatto che un club lo porterà via e questo dovrebbe esser il Napoli. Penso che qualcosa c’entri con la situazione Zielinski, è un prospetto di grande prospettiva e visto il grande investimento richiederebbe un posto da titolare. Dovesse arrivare competerà con Anguissa e Zielinski per una maglia da titolare.

L’arrivo di Veiga sarebbe stato sicuro con l’addio di Zielinski e se non fosse legato al polacco l’avrebbero preso subito, se va preso va fatto il prima possibile. Gli contri continuano ad esserci. Il Napoli si ritroverà un reparto molto folto, mi aspetto la partenza di uno tra Gaetano e Demme.

La mia sensazione era che lo spagnolo fosse erede di Zielinski. Dopo le sue riflessioni arriverà il momento per lui di firmare un contratto al ribasso. Lozano potrebbe anche retare a meno che non voglia andare in Turchia che di solito si sveglia poco prima della fine, penso che club ricchi come il Galatasaray potrebbero fare un’offerta ma penso che il messicano vorrà ultimare la su esperienza per andare via a parametro zero”.