Scotto: "Rudi Garcia ha fatto notare un problema a centrocampo nelle rotazioni, non si deve per forza puntare su un profilo come Gabri Veiga"

Giovanni Scotto è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "L'Al Alhi ha copiato gli obiettivi del Napoli: prima non è riuscito a prendere Zielinski e poi ha strppato via Gabri Veiga dal Napoli. Una volta che è saltato il suo arrivo non devi per forza prendere un giocatore di quelle caratteristiche. Rudi Garcia ha fatto notare un problema a centrocampo nelle rotazioni inserendo Ostigard in quel ruolo, andrei a rinforzare quella zona di campo".