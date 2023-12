Scotto: "Palladino ha ricevuto i complimenti di ADL dopo Napoli Monza, è tra i favoriti per la panchina"

Palladino

Giovanni Scotto ha rivelato un retroscena accaduto allo stadio Maradona tra De Laurentiis e Palladino dopo Napoli Monza:"Ieri Raffaele Palladino ha ricevuto i complimenti di De Laurentiis, colpito dalla sua educazione e la personalità, nonostante i suoi 39 anni. Altro indizio di come sia concreto l'interesse per la prossima stagione. L'allenatore del Monza non rinnoverà ed è tra i favoriti per la panchina del Napoli, inoltre ha lanciato messaggi di apprezzamento verso l'azzurro. Sul fronte mercato, dopo il nuovo impegno a intervenire per "recuperare ciò che si è perso", il presidente è pronto a investire, andando a prendere giocatori pronti. Non si esclude una piccola rivoluzione con cessioni e arrivi in ogni reparto, per dare una scossa al gruppo e portare qualche faccia nuova in uno spogliatoio che ha perso fiducia. L'obiettivo resta prendere giocatori pronti da subito per essere inseriti tra i titolari".