Scotto: "Napoli, Conte ha detto no. Garcia rimane ma ad una condizione..."

Notizie Calcio Napoli – Antonio Conte ha rotto il silenzio sui social, dichiarando che ha intenzione di godersi la famiglia restando per ora a riposo. Il collega Giovanni Scotto ha commentato su X il rifiuto al Napoli da parte del tecnico:

“Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, incassato il "no" di Conte, proseguirà con Garcia. Comunicata all'allenatore la fiducia, ma Rudi resta sotto osservazione. Le gare a partire dal Verona fino alla prossima sosta di novembre saranno oggetto di valutazione e poi si tireranno di nuovo le somme. Milan a parte, il calendario è considerato accessibile, Champions compresa, con le condizioni giuste per ripartire in modo diverso. Il patron avrebbe chiesto all'allenatore un cambio di atteggiamento: più propenso alle caratteristiche della squadra, per ricompattare lo spogliatoio e l'ambiente. De Laurentiis seguirà più da vicino il lavoro del tecnico francese e della squadra”.