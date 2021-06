Scotto: "Insigne e Fabian senza offerte, Lobotka e Malcuit i sostituti di Bakayoko e Hysaj"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista.

"Per ora, fossi nel Napoli, mi concentrerei sul terzino. A centrocampo infatti potrebbe essere una riabilitazione per Lobotka, quindi lo slovacco potrebbe diventare il sostituto di Bakayoko. A destra il Napoli recupera Malcuit che farà l'alternativa a Di Lorenzo. A sinistra invece Ghoulam purtroppo garanzie non ne dà e Mario Rui non è l'ideale. Nuno Tavares? Confesso di non conoscerlo bene. Fabian Ruiz? Lui e Insigne sostanzialmente non hanno offerte. Insigne è molto identificato con Napoli e i colori partenopei, difficile che siano considerati appetibili. Un po' come accadeva per Totti, Maldini o Del Piero. Però attenzione perché se l'Italia dovesse vincere l'Europeo allora in quel caso qualcosa può cambiare. Il contratto è in scadenza nel 2022 e i riflettori possono cambiare".