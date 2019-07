Scotto: "Inglese? De Laurentiis potrebbe accontentarsi di 25mln, James-PSG idea buttata lì: i francesi studiano altri due colpi"

Calciomercato Napoli- A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ancelotti sul mercato ha detto che ci vuole tempo e pazienza, non ci fa capire che le novità sono dietro l’angolo: l’idea del Napoli era di portare James per una sorpresa finale ai tifosi, come accadde nel 2013 con Gonzalo Higuain last-minute. I tempi però non mi sembrano quelli giusti: Ospina ad esempio tornerà soltanto il 7 agosto, l’idea del Napoli era di portare James qui per le firme, ma manca ancora qualcosina. In queste situazioni, il fatto che i giocatori siano in vacanza può effettivamente rallentare le trattative. James Rodriguez al PSG? Sarebbe una idea se Neymar andasse al Barcellona, ma mi sembra una cosa buttata lì: fin quando il PSG non troverà un sostituto di Neymar il nome di James può essere fatto, ma puntano più su Coutinho e su Rakitic del Barcellona. Inglese? Il Napoli spara alto per cederlo, fa sempre così nelle prime fasi di mercato: siamo ancora ad inizio luglio, ha avuto delle offerte che non sono state giudicate sufficienti attorno ai 20 milioni di euro. Credo che De Laurentiis possa accontentarsi anche di cifre attorno ai 25 milioni di euro, è giusto chiedere tanto anche per Simone Verdi che mantiene il suo valore”