Scotto: "Il Napoli può vincere la Coppa Italia anche con la squadra B, direi 'Conte Muso'!"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato stampa da Televomero:

"Il Napoli può vincere la Coppa Italia con le seconde linee. Conte poteva rispondere come Fonseca riguardo la possibile vittoria della competizione, dicendo di 'sì' senza arrabbiarsi. Si può definire 'Conte Muso', quello col Torino è il quarto 1-0 con cui ha vinto il Napoli. Il tema in conferenza era la Coppa Italia e il turnover totale, ma si è anche parlato della possibilità di vincere e si è andati un po’ fuori argomento. Il Napoli ha avuto delle delusioni in questa competizione, io in lui ho visto un po' il mettere le mani avanti, perché schiererà una squadra inedita. La Coppa Italia con cinque partite ti porta in finale, mi aspettavo dicesse che anche il Napoli delle riserve può arrivarci. Mi rifiuto di credere che Conte stia sottovalutando la Lazio, ha fatto una scelta politica. Non so come si può valutare una squadra cambiando undici giocatori. Ci sono comunque dei precedenti con allenatori passati che hanno cambiato tanto e le partite non sono andate bene".