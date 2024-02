Scotto: "Il Napoli accondiscende ai desideri di Osimhen, gli viene concesso di fare tutto ciò che desidera"

‚ÄúPensare che Osimhen sia poco attaccato alla maglia √® un giudizio che non si pu√≤ dare, ci andrei cauto. Mi attengo ai fatti, e i fatti dicono che Osimhen √® tornato in Italia 24 ore dopo i suoi connazionali, Lookman e Chukwueze, che gi√† ieri mattina erano a disposizione delle rispettive squadre.¬†¬†Osimhen si √® preso queste 24 ore, non √® la prima volta e manca una motivazione ufficiale: questo fa pensare che il calciatore non abbia fatto di tutto per accelerare i tempi di ritorno a Napoli. Si sente altrove gi√† dalla scorsa estate, quando √® stato trattenuto quasi a forza da De Laurentiis ma anno ‚Ästha detto il giornalista del ‚ÄúRoma‚ÄĚ Giovanni Scotto a¬†Radio Marte¬†nel corso di¬†Marte Sport Live-non √® il primo calciatore che vive gli ultimi mesi con la sua squadra con la consapevolezza che nella prossima stagione giocher√† altrove e per esempio Mertens, Insigne, Callejon hanno fatto tutto ci√≤ che dovevano fino all‚Äôultima partita per la loro compagine"

"Il Napoli accondiscende ai desideri di Osimhen, a cui viene concesso di fare praticamente tutto ci√≤ che il calciatore desidera. I numeri della gestione Mazzarri sono disastrosi, notevolmente peggiori di quelli di Garcia, del quale pensavamo che nessuno avrebbe potuto fare peggio. I numeri si contano e non si pesano: si parla del calendario pi√Ļ difficile di Garcia, che per√≤ ha sfidato il Milan, il Real Madrid, il Bologna che √® sopra al Napoli: il francese √® stato esonerato per molto meno rispetto a quello che sta facendo purtroppo Mazzarri. Sono un po‚Äô pessimista sulla qualificazione in zona Champions: il Napoli √® in lotta ma dovrebbe fare 10 vittorie nelle prossime 15 partite e al momento ha dimostrato di non riuscire a fare tutte queste vittorie, che richiederebbero un cambio di marcia evidente e immediato. Ritrovare stabilit√† tattica, gol, e fare meglio di chi sta al momento pi√Ļ in alto del Napoli non mi pare semplice ma non voglio sottovalutare il quinto posto, per cui l‚ÄôItalia √® in corsa in ottica qualificazione Champions e potrebbe occuparlo il Napoli. Il Genoa √® avversario da non sottovalutare, preso dai problemi interni degli azzurri non abbiamo forse dato troppo risalto al valore dell‚Äôavversario: il Genoa ha messo in difficolt√† il Napoli all‚Äôandata, √® squadra fisica soprattutto a centrocampo, crea occasioni, Gudmunsson √® giocatore che crea problemi agli avversari. Gli azzurri devono essere solidi in difesa ma anche andare in gol‚ÄĚ