Scotto: "Garcia ha rischiato l'esonero nell'intervallo di Napoli-Milan, ADL ha gridato ai calciatori"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma:

"Cos’è successo nell’intervallo di Napoli-Milan? De Laurentiis non voleva scendere negli spogliatoi, ma l’ha fatto ed ha gridato ai calciatori. Non era solo, c’era anche Edoardo De Laurentiis e Rrahmani è stato criticato. Non credo da De Laurentiis, si è parlato da un dirigente, ma non so chi di preciso. C’è stato un confronto che ha portato la scossa che serviva. Garcia accetta questo ‘interventismo’ del presidente, ma quello che secondo me è significativo è che De Laurentiis non aveva intenzione di scendere, né l’ha fatto nelle partite precedenti a cui ha assistito dalla tribuna. Basta poi sentire le interviste, Politano fa capire perfettamente cosa si sono detti, più o meno, dicendo: ‘Stavamo facendo una brutta figura’.

Rimprovero a Garcia? Non lo so. Da quello che faticosamente si riesce a carpire, De Laurentiis ha un comportamento molto pulito nei confronti di Garcia quando è in presenza di altre persone.

Premio partita? Il presidente ama parlare di premi a cose fatte, quindi non ho un riscontro diretto sul ‘premio partita’. Mi sembra un po’ una mossa da ultima spiaggia mettere un premio per ciò che è dovere.

Derby? Non credo al cambio di modulo. Garcia nelle varie conferenze mi è sempre sembrato freddo quando gli si chiede del 4-3-2-1. È sempre molto generico quando risponde alle domande, sorvola sempre un po’, ma ha fatto capire che quel modulo è un po’ troppo offensivo, più da gara in corso. Lo vedo ancorato a questo 4-3-3 che gli dà più garanzie. Per quanto riguarda la partita, è un’immensa trappola, di quelle brutte e pericolose. L’ambiente è carico, Inzaghi ha fatto una bella vittoria in Coppa Italia che ha dato ossigeno, i tifosi gli chiedono questo regalo di fermare il Napoli. Penso che sottovalutare la Salernitana sarebbe un grande errore.

Futuro di Garcia? Credo che Garcia nell’intervallo di Napoli-Milan fosse esonerato. Questo esonero aleggia, Garcia l’ha buttato in calcio d’angolo, ma aleggia. Deve dare risposte con le prossime tre partite.

Allenatore a gettone? Sì, esatto. Arrivano segnali continui di questo.

Chi è in pole position? Mazzarri mi ha quasi convinto con l’intervista al Corriere dello Sport.

Tudor? È di lui che voglio parlare. Il cambiamento è già partito, quindi credo che cambiare sia l’unica soluzione.

Spiraglio Conte? Se lui cambiasse idea, De Laurentiis si fionderebbe. Non credo abbia cambiato idea su di lui, anzi, pare che abbia già messo un tarlo in testa.

Altri allenatori accetterebbero questo commissariamento? Un allenatore risolto, con personalità, non lo accetterebbe mai. Questa situazione l’accetterebbe solo un allenatore che ha voglia di mettersi in gioco e che ha voglia di tornare a lavorare "